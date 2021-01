2022, c’est déjà demain: les 5 politiques qui peuvent barrer la route à Jean-Luc Mélenchon

En savoir plus sur Yann Barthes

Emmanuel Macron était à Jarnac cette semaine pour la commémoration de la mort de François Mitterrand. Pour les Socialistes, c’était l’occasion ou jamais de dégainer une punchline. Problème : ils ont tous eu la même, mais ça marchait pas pareil selon qui la sortait. Depuis le coup de gueule du président sur la complexité de la campagne de vaccination, un seul mot d’ordre : la simplification. Mais il faudra du temps pour venir à bout de la bureaucratie et des lenteurs de l’administration française. Ça fait d’ailleurs plusieurs dizaines d’années que les présidents se succèdent à l’Elysée, sans vraiment apporter de changements sur cette question. Pour la troisième fois de sa carrière politique, Jean-Luc Mélenchon est candidat à la présidentielle. Mais il risque de ne pas être le seul à gauche. Ces dernières semaines, plusieurs personnalités crédibles se préparent à franchir le pas et pourraient bien rendre le patron des Insoumis un peu has been. Parmi eux, Anne Hidalgo, dont les ambitions pour 2022 se font de plus en plus précises, mais aussi Arnaud Montebourg, l’ancien ministre de François Hollande, ou encore l’eurodéputé Yannick Jadot.