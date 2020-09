2022, c’est déjà demain : les ambitions de Xavier Bertrand, l'atout "tendresse" de Marine Le Pen et l'agacement des écolos

En savoir plus sur Yann Barthes

J-560 avant le premier tour de l’élection présidentielle et on se croirait pourtant déjà en pleine campagne. Xavier Bertrand répète à qui veut l’entendre qu’il se prépare pour 2022 – tout comme l’écolo Yannick Jadot, mais il y en a une qui a déjà mis les bouchées double : Marine Le Pen. Comme avant chaque échéance électorale, la patronne du Rassemblement national dégaine son « atout mignonnerie » : les chats. Et ça marche à chaque fois : des petits chats super mignons partout, pour faire oublier la mauvaise image du RN et de sa politique. Les caméras sont pointées sur eux depuis leur victoire aux législatives et les écolos ne s’en agacent pas, bien au contraire. Les élus écologistes multiplient les déclarations polémiques, quitte à s’attirer les foudres jusqu’au sein de leur propre parti. Les articles se sont multipliés cette semaine sur la question : Anne Hidalgo va-t-elle se lancer dans la course à la présidentielle à son tour ? Pour l’heure, la maire de Paris reste discrète, mais dans l’ombre, on se prépare.