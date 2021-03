2022, c’est déjà demain : l’union de la gauche dans les Hauts-de-France peut-elle battre Xavier Bertrand ?

Ce vendredi 19 mars, on est à J-385 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Depuis un an, la période est difficile, alors quand une bonne nouvelle arrive, on ne boude pas notre plaisir. C’est donc officiel, Jean Lassalle est candidat pour la seconde fois à l’élection présidentielle. Et vu son programme, ce sera compliqué de ne pas être d’accord. Le 19 mars signe également la date anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie, dont on fêtera les 60 ans l’an prochain. À quelques semaines à peine du premier tour de l’élection, il est certain que le sujet s’invitera dans la campagne. Emmanuel Macron l’a déjà bien compris. Il veut « réconcilier les Mémoires » et multiplie les gestes symboliques depuis son arrivée au pouvoir. Car dès sa campagne, le chef de l’État avait donné le ton, quitte à choquer une partie de la classe politique en qualifiant la colonisation de crime contre l’Humanité. Emmanuel Macron est le premier à avoir utilisé ces termes. Pendant vingt ans, les présidents français se sont succédé et tous ont effectué des visites officielles en Algérie. Tous ont soigneusement choisi leurs mots pour faire référence à la guerre, préférant parler de « l’avenir » plutôt que du « passé ». Retour en France avec les élections régionales des 13 et 20 juin prochain. Des élections qui sonnent comme un avant-match de 2022 et qui seront particulièrement suivies dans les Hauts-de-France. Pour cause : c’est la seule région à avoir accompli un petit miracle, l’union de la gauche. Écologistes, socialistes, communistes et insoumis ont décidé de se serrer les coudes et de se ranger derrière Karima Delli pour affronter la droite et l’extrême-droite.