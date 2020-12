2022, c’est déjà demain – Passion archives: les Noël de l’Élysée

En savoir plus sur Yann Barthes

À J-476 avant le premier tour de l’élection présidentielle, il y a ceux qui font déjà leur promo mais sans parler à la première personne du singulier, ceux qui en profitent pour distribuer des gifles à tour de bras, ceux qui ont l’air de se « préparer » depuis six mois et ceux qui se cachent derrière leurs éléments de langage pour ne pas trop en dire. Au 18 décembre, on est tous d’accord pour dire que l’année 2020 était un véritable chaos. Pourtant, au 1er janvier, les politiques avaient mis les petits plats dans les grands pour nous souhaiter une bonne année. On retrace leurs vœux avec Salhia Brakhlia. Et puisqu’on est dans les archives, on se replonge dans les « Noël de l’Elysée ». Cette année, il ne faudra pas y compter : entre le Covid et la contamination d’Emmanuel Macron, c’est clairement inenvisageable. Mais ça n’a pas toujours été le cas. Le Noël de l’Elysée, c’est une tradition respectée par tous les présidents de la Vème République, avec plus ou moins de succès. De retour en 2020, on fait le point sur les promesses d’Emmanuel Macron. En 2019, le président annonçait une grande réforme des retraites. Depuis, les grèves à répétitions puis la crise sanitaire ont mis un coup d’arrêt très net à cette réforme, au point qu’on la pensait enterrer. C’était sans compter sur la petite phrase de Jean Castex en septembre dernier.