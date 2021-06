2022, c’est déjà demain - Pécresse, Bertrand ou Wauquiez, qui sera le candidat de la droite ?

J-289 avant le premier tour de l’élection présidentielle et J-2 avant le second tour des élections régionales. Après l’abstention record du premier tour, la remise en question était de rigueur dans toute la classe politique. Pour une fois, ils étaient tous d’accord pour dire que les responsables de l’abstention, ce sont eux et appeler à un « sursaut démocratique ». Sauf que ce n’est pas la première fois que les personnalités politiques en parlent. En remontant dans les archives, on voit bien que ça fait 20 ans que ça dure. Reste que la déculottée d’En Marche et du Rassemblement national aux régionales met un gros point d’interrogation sur le duel annoncé Emmanuel Macron vs Marine Le Pen en 2022. Désormais, tous les regards se tournent vers la droite et un trio qui fait espérer Les Républicains : Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez.