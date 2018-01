Le 20H Media : La température des audiences radio

C'est le jour le plus long pour les dirigeants des stations françaises, demain on connaitra l'audience radio. Si ces chiffres sont classés top-secret, ils commencent à tourner dans les rédactions. Julien Bellver peut d'ores et déjà vous dire que si pour RTL et NRJ baissent, France Inter voit son audience croitre. RMC est de son coté à la peine tandis que France Info resiste bien. Et Europe 1 ? Ce sont les chiffres les plus attendus mais eux n'ont pas fuité. Ils seraient selon les propres dires du dirigeant de la station, très mauvais