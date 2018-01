20h Médias du 29 janvier

Robert Bourgi, l’avocat responsable de "l’affaire des costumes" contre François Fillon a décidé de raconter en détails comment il a construit ce piège contre l’ancien candidat à la présidentielle. Julien Bellver revient sur l’affaire qui a mis un point final à la campagne de François Fillon. L’application Strava de suivi de performances sportives, très prisée des soldats à travers le monde, a permis de révéler l’existence et l’emplacement de bases militaires secrètes. Lilia Hassaine débriefe les enjeux et les risques posés par l’application. Enfin, The Voice a fait son grand retour sur TF1 samedi soir : arrivée de Pascal Obispo, nouveaux talents, fail du jour, Etienne Carbonnier fait le point sur le lancement de la nouvelle saison dans son "Lundi Canap’".