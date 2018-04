Tous les jours, Lilia Hassaine et Julien Bellver décryptent pour vous l’actualité des médias. Au programme de ce 3 avril : l’interview supprimée d’Elisabeth Borne, la fermeture de la chaîne No Life, un bad buzz pour M6, les stagiaires très blancs de Donald Trump, le discours incompréhensible du même Donald Trump et le visage à retenir du patron de Spotify.