20h Médias : 700 victimes, 400 accusés, la nouvelle enquête qui éclabousse l'Église américaine

C’est un scandale sans précédent que révèle la presse américaine ces derniers jours. Depuis des mois, le Houston Chronicle a enquêté sur des faits d’abus sexuel dans l’église américaine au cours des dernières années. Le journal comptabilise plus de 700 victimes et 400 agresseurs présumés. Cette nouvelle affaire fait écho, en France, à la sortie du dernier film de François Ozon, « Grâce à Dieu », qui traite également des agressions sexuelles dans l’église, française cette fois. On en parle avec Julien Bellver pour son 20h Médias.