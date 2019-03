20h Médias : Alexandria Ocasio-Cortes peut-elle devenir présidente ?

Elle est la figure montante du parti démocrate : Alexandria Ocasio-Cortes a connu un succès aussi soudain que vertigineux. Plus jeune représentante élue, elle a marqué l’opinion et la politique des États-Unis par ses discours clairs, progressistes, à contre-courant de la politique menée par Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Aujourd’hui considérée comme l’une des figures fortes chez les démocrates, elle fait office de candidate idéale pour l’élection de 2020. Alexandria Ocasio-Cortes a les honneurs des Unes du Time et de M le Monde.