20h Médias : avec Sarah Abitbol, enfin la fin de l’omerta sur les violences sexuelles dans le sport ?

Pour la première fois, la patineuse Sarah Abitbol témoigne des violences sexuelles commises par son ancien entraîneur, entre 1990 et 1992. La sportive l’accuse de viols alors qu’elle était âgée de 15 à 17 ans. Dans la foulée, le journal l’Equipe et L’Obs ont consacré leur Une et un large aux violences sexuelles dans le sport, avec de nombreux témoignages de victimes. C’est la première fois qu’une enquête de cette ampleur est réalisée dans le monde du sport et avec elle, peut-être, la fin de l’omerta sur la question des agressions sexuelles. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

