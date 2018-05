20h Médias : Avengers rentre dans l’histoire du cinéma

Carton plein pour le dernier volet des aventures des Avengers sur grand écran. Le nouvel opus de la saga réalise un record historique au box office avec 800 millions de dollars de recette en une seule semaine. Il fait mieux que Star Wars 7, Star Wars 8 et Jurassic World. En France, il fait mieux que la Ch’tite famille. Mais attention, une autre franchise Marvel pourrait venir détrôner Avengers : Deadpool 2. Le super-héros le plus insolent du cinéma revient sur grand écran le 16 mai et il est très, très attendu par les fans.