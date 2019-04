20h Médias : le Brexit met la presse britannique au bout du rouleau

Après un énième rebondissement, le Brexit semble plus compliqué que jamais. Après un report, puis un autre, puis un autre, les députés britanniques et la Première ministre Theresa May sont au bord de l’implosion. Mais ils ne sont pas les seuls : les médias qui couvrent le Brexit paient aussi les pots cassés de ses nombreux rebondissements. Dans une ambiance toujours plus tendue entre pro et anti-Brexit, la presse britannique est au bout du rouleau.