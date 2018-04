Pendant ses trois jours de visite aux États-Unis, on aura vu Emmanuel Macron proche comme jamais de Donald Trump. Les deux hommes se tapotent dans le dos, sur les mains, se font des accolades par-ci, des bises par-là et même, ils s’époussettent face caméra. Une vraie bromance qu’on n’attendait pas vraiment. Et que les médias américains ont adoré commenter.