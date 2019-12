Les Français pourront-ils rejoindre leur famille à Noël, malgré les grèves ? Le gouvernement le promet, les voyageurs pourront partir. D'accord, mais combien ? Au gouvernement, on dit tout et son contraire. La SNCF, elle, tente de maîtriser sa communication de son côté. Résultat : une cacophonie et des voyageurs complètements perdus.

