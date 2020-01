20h Médias - Carlos Ghosn : dans les coulisses de sa conférence de presse

Après une évasion digne d’un film d’espionnage, Carlos Ghosn a tenu une très longue conférence ce mercredi au Liban. Pendant près de trois heures, l’ancien patron de Renault-Nissan a plaidé sa cause, assurant qu’il était « pris en otage » au Japon et victime d’un « complot ». Comment s’est organisée cette conférence ? Pourquoi Carlos Ghosn a-t-il choisi certains médias et en a écarté d’autres ? Qui orchestre la riposte de Carlos Ghosn ? Julien Bellver revient sur les coulisses de l’actu du jour.

En savoir plus sur Yann Barthes