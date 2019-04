20h Médias : comment Carlos Ghosn orchestre sa contre-offensive depuis la prison

Carlos Ghosn a de nouveau été arrêté en fin de semaine dernière, après seulement trois semaines de liberté. L’ancien PDG de Renault-Nissan, accusé de fraude fiscale et de détournement de fonds, a cette fois décidé d’orchestrer sa communication depuis la prison. Compte Twitter, interview exclusive, Carlos Ghosn ne laisse plus rien au hasard : il a même envoyé son épouse au front pour le défendre. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.