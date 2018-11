20h Médias : le clip LREM pour les européennes fait polémique

Le gouvernement a mis en ligne un spot de campagne pour inciter les électeurs à aller voter aux européennes de 2019. Jusque-là, rien d’anormal, sauf que ce clip made in LREM est largement sorti des codes habituels des clips de campagne. Musique ultra angoissante, images rapides, pas de texte, pas de voix. Et surtout, il reprend tous les éléments de langage d’Emmanuel Macron et ses ministres. Et il n’a plu à personne. A droite comme à gauche, les représentants politiques dénoncent un clip « propagandiste », « populiste » ou « orienté ». Julien Bellver fait le point.