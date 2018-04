20h Médias du 9 avril : la contre-offensive médiatique d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron entame une semaine de contre-offensive médiatique, alors même qu’il dévisse dans les sondages. En pleine période de grève des cheminots et des étudiants et d’une grogne toujours plus audible de la part des Français, Emmanuel Macron a décidé de donner plusieurs interviews, à TF1/LCI jeudi 11 avril et BFM/Mediapart dimanche 15 avril. Pour l’occasion, Emmanuel Macron ne recevra pas les journalistes à l’Élysée mais dans deux lieux "culturels" ont annoncé ses équipes. La première se déroulera dans une école de l’Orne, le lieu de la seconde est encore tenu secret par BFMTV. Problème : en choisissant deux chaînes privées pour ses interviews, Emmanuel Macron a provoqué la colère du service public français. Comme lot de consolation, le chef de l’État devrait accorder à France Télévisions une interview, fin avril ou début mai.