20h Médias – Coronavirus : annulation ou adaptation, la presse française s’organise

Emmanuel Macron s’est une nouvelle fois adressé aux Français lundi soir. Pendant 21 minutes, le chef de l’Etat a égrainé les nouvelles mesures prises pour lutter contre le Coronavirus : confinement des Français, aides débloquées aux entreprises, … Au total, ce sont près de 36 millions de personnes qui étaient lundi soir derrière leurs écrans pour suivre l’allocution. Dans la journée, les Français ont passé plus de 4h30 devant leur télé. Et justement, dans les médias, face à la propagation du virus et aux règles de confinement, on s’organise quand on peut encore le faire. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.