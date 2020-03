En savoir plus sur Yann Barthes

Alors que le monde entier semble céder à la panique, un dirigeant multiplie les déclarations qui se veulent rassurantes : Donald Trump. Problème : certains experts et médias s’inquiètent de la légèreté avec laquelle le président américain traite la question et redoutent que le bilan officiel ne soit pas très sérieux. On en parle avec Julien Bellver.