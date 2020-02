20h Médias - Coronavirus : la défiance grandit contre la parole officielle chinoise

Le coronavirus a mis le monde entier sur la défensive. Plus de 45 000 cas ont été déclaré à travers le globe, avec une écrasante majorité recensée en Chine. Officiellement, pourtant, tout est sous contrôle. Le gouvernement chinois, par le biais de sa télévision nationale notamment, assure que tout va bien et que l’épidémie ralentirait. Mais à force de censure et d’erreur de communication, les messages ne passent plus. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

