En savoir plus sur Yann Barthes

Comment la presse française traite-t-elle l’épidémie de Coronavirus en France ? Il suffit de faire un tour sur les chaînes d’info en continu pour le constater : la très grosse majorité des antennes est consacrée à la question. Des plus anxiogènes de CNEWS aux plus factuels de France info, le sujet a éclipsé le 49.3 et la cérémonie des César. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.