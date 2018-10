20h Médias : dans les coulisses de la passation de pouvoir Collomb-Philippe

Gros cafouillage médiatique mardi soir et ce mercredi matin pour la passation de pouvoir entre Gérard Collomb et Edouard Philippe. Très tard dans la soirée, Emmanuel Macron a fini par accepter, dos au mur, la démission de son ministre de l’Intérieur – après l’avoir refusé lundi. A cet instant, le Premier ministre Édouard Philippe qui devait se rendre en Afrique annule son déplacement et prépare, en douce de l’Élysée, la passation de pouvoir avec Gérard Collomb. A défaut de trouver un remplaçant immédiat à Gérard Collomb, c’est lui qui assurera l’intérim. Mercredi matin, la passation de pouvoir démarre… sans la presse, priée de rester à l’écart.