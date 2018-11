20h Médias : dans les coulisses du New York Times, bête noire de Donald Trump

Depuis deux ans qu’il est au pouvoir, Donald Trump a déclaré une guerre totale aux médias – à l’exception notable de Fox News. Parmi les médias les plus critiqués par le président américain : les chaînes CNN, CBS ou encore le Washington Post et le New York Times. Ce dernier, bête noire de Donald Trump, est bouleversé depuis l’élection du milliardaire à la tête du pays. Arte lui consacre un reportage complet mardi 6 novembre, dans lequel on apprend notamment que le journal ne s’est en fait jamais aussi bien porté que depuis l’arrivée de Donald Trump au pouvoir. Julien Bellver nous en parle.