20h Médias : Denis Balbir et les femmes commentatrices sportives

Invité sur le plateau de TV Mag mardi, le commentateur sportif Denis Balbir s’est dit "contre" les femmes commentatrices pour les rencontres sportives, notamment en football. Pour le consultant, leur voix plus "aigüe" ne serait pas compatible avec les actions fortes d’un match. Conscient de la portée polémique de ses propos, Denis Balbir a précisé qu’il avait parfaitement connaissance de passer pour un "misogyne" et un "sexiste". Ce qui n’a effectivement pas loupé. Rapidement, les réactions indignées se sont multipliées sur les réseaux sociaux et dans la presse. Sauf qu’il est loin d’être le seul à dire la même chose.