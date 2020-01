La liste des nommés aux Oscars 2020 a été dévoilée ce lundi 13 janvier. Parmi les heureux élus : le film « Joker », nominé dans pas moins de 11 catégories, le dernier Tarantino « One Upon a time in Hollywood », « Little Women », « Parasite » ou encore « Marriage Story ». Avec l’annonce des nominations viennent les premières polémiques. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

