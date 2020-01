20h Médias : devoir de mémoire pour Charlie Hebdo, 5 ans après

Le 7 janvier 2015, deux hommes armés déciment la rédaction de Charlie Hebdo, à Paris. Ils font 12 victimes : Cabu, Wolinski, Charb, Tignous, Honoré, Bernard Maris, Elsa Cayat, Franck Brinsolaro, Mustapha Ourrad, Frédéric Boisseau et Michel Renaud. Dans leur fuite, ils abattent le policier Ahmed Merabet, avant d’être abattus par la police, 48h plus tard, à quelques kilomètres de Paris. Cinq ans plus tard, Julien Bellver retrace le film des événements.

