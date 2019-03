Yassine Belattar avait rompu son contrat avec LCI après une nouvelle invitation en plateau d’Eric Zemmour, dont il juge les propos inadmissibles. L’humoriste et le polémiste étaient pourtant réunis, une nouvelle fois, sur le plateau de CNEWS ce mardi matin. Et le débat entre les deux hommes a rapidement tourné au dialogue de sourds. On en parle avec Julien Bellver.