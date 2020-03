En savoir plus sur Yann Barthes

17 millions d’Italiens sont placés en quarantaine afin d’endiguer la propagation du Coronavirus. Dans les médias italiens, plus de public et de moins en moins de journalistes en plateau. Pour se protéger, presque tout se fait désormais à distance : en duplex, par Skype, ou à bonne distance les uns des autres. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.