20h Médias – Engie : Isabelle Kocher, seule femme du CAC 40, poussée vers la sortie

Isabelle Kocher, patronne d’Engie et seule femme présente au CAC 40 devrait bientôt dire adieu à son poste. La nouvelle, habituellement réservée aux médias spécialisés, s’est invitée dans les JT. Pour cause, les critiques contre la directrice générale pleuvent dans la presse tandis que ses soutiens donnent de la voix pour peser dans la balance. Au final, on assiste à une guerre de succession sous fond de psychodrame politique : au sommet de l’Etat, principal actionnaire d’Engie, personne ne veut se mouiller.

