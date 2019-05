20h Médias : clash hallucinant entre Pascal Praud et Claire Nouvian sur CNEWS

Lundi, Pascal Praud, présentateur sur Cnews, accueillait sur le plateau de « L’heure des pros » la spécialiste du climat Claire Nouvian. Depuis 20 ans, Claire Nouvian étudie le climat et ses changements, le réchauffement climatique et ses risques pour la biodiversité. Sur Cnews, face à elle, aucun professionnel du climat, mais beaucoup de climatosceptiques. Il n’en fallait pas plus pour provoquer un gigantesque clash, sous fond d’humiliation, d’invective et de sexisme. La séquence, relayée en masse sur les réseaux sociaux, a beaucoup fait parler d’elle. On en parle avec Julien Bellver.