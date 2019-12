20h Médias : et si la procédure de destitution contre Trump servait finalement ses intérêts ?

C’est officiel, on sait quels sont les chefs d’accusation retenus contre Donald Trump dans la procédure de destitution lancée par les démocrates : abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Branle-bas de combat dans les médias après les annonces : les opposants à Trump y ont vu un événement historique. Pour autant, Donald Trump ne sera probablement jamais destitué et cette procédure pourrait même servir ses intérêts. Julien Bellver en parle dans son 20h Médias.

