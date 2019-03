Etienne Chouard est enseignant en économie et en gestion. Il s’est notamment fait connaître pour être l’un des premiers défenseurs du Référendum d’initiative citoyenne (RIC). Figure controversée des gilets jaunes, notamment en raison de ses propos pro-Soral et pro-complotiste, Étienne Chouard vient d’être recruté sur Sud Radio. On en parle avec Julien Bellver.