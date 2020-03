20h Médias : explosion d’audiences pour les chaînes françaises

En savoir plus sur Yann Barthes

Avec le confinement pour tout le monde, les Français sont de plus en plus devant leur télévision. Résultat : les courbes d’audiences s’envolent. L’info est de loin la case la plus regardée par les téléspectateurs, mais dans les chaînes, les journalistes doivent s’organiser. Chez BFMTV, les patrons ont décidé de « dégrader » leur antenne : plus qu’un présentateur par tranche avec un roulement toutes les semaines. Pareil pour les journalistes. Dans les autres médias, on s’organise aussi pour travailler depuis la maison. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.