C’est sur Facebook que le mouvement des gilets jaunes a commencé et c’est via le réseau social qu’il s’organise et s’amplifie. Sur Facebook, plusieurs dizaines de pages dédiées aux gilets jaunes rassemblent plusieurs centaines de milliers d’internautes. Ouverts à tous, elles permettent aux manifestants d’organiser les points de rassemblements, de partager leurs idées ou leurs désaccords. On en parle avec Julien Bellver.