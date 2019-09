20h Médias : fallait-il laisser Yann Moix présenter ses excuses dans ONPC ?

C’est la grosse polémique de la rentrée : Yann Moix est au cœur d’un scandale à multiples facettes depuis la sortie de son dernier livre, « Orléans ». Ouvrage dans lequel il raconte en détail les violences qu’il aurait subi dans son enfance. Problème : peu après la parution du livre, le père de Yann Moix monte au créneau pour démentir ces violences. Quelques jours plus tard, c’est au tour du frère de l’auteur, Alexandre Moix, de sortir du silence et de dénoncer un frère « bourreau ». L’Express enfonce le clou la même semaine en publiant les dessins et articles antisémites et négationnistes écrits par Yann Moix lui-même. L’auteur plaide « une erreur de jeunesse », jusqu’à ce que Le Monde révèle ses amitiés avec des cercles d’extrême-droite jusqu’en… 2013. Face à la polémique, Yann Moix s’est rendu sur le plateau d’On n’est pas couché le 30 août, pour faire un « mea culpa » qui peine à convaincre.