20h Médias : faut-il comptabiliser le temps de parole d’Emmanuel Macron dans le grand débat ?

Depuis un mois, Emmanuel Macron multiplie les déplacements et les rencontres avec élus, responsables associatifs, chefs d’entreprises, fonctionnaires, … Dans le cadre de son « grand débat national ». Au total, on comptabilise 38 heures de prise de parole du président, un chiffre qui exaspère l’opposition. Pour une raison simple : ces heures entières à discourir ne sont pas comptabilisées comme temps de parole du chef de l’État, alors que chaque personnalité politique y est normalement soumise. On en parle avec Julien Bellver.