20h Médias : flop pour #Balancetonmiso, lancé par la fille de Brigitte Macron

Après Jair Bolsonaro, c’est au tour d’un ministre brésilien d’insulter le physique de la Première Dame de France. Brigitte Macron peut toutefois compter de nombreux soutiens – en France comme à l’étranger – y compris parmi les opposants politiques de son mari. Mais ce week-end, c’est l’intervention de la très discrète Tiphaine Auzières, fille de Brigitte Macron, qui a fait parler d’elle. Dans une courte vidéo, la belle-fille du président prend la défense de sa mère et lance le hashtag « Balancetonmiso ». Repris par de nombreux membres du gouvernement et quelques anonymes, il a toutefois bien moins mobilisé que les #Metoo et #balancetonporc. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.