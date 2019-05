C’était LA grande nouvelle de ce début de semaine : le très attendu royal baby, premier enfant de Meghan Markle et le prince Harry, a vu le jour ce lundi 6 mai. Et, comme à chaque naissance royale, c’est un branle-bas de combat qui s’est installé dans les rédactions du monde entier. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.