Ce jeudi 12 avril, il y avait un autre président de la République interviewé : François Hollande. L’ancien chef de l’État était sur France Inter ce matin pour un "grand entretien". Au total, il aura parlé pendant 54 minutes, répondu à 38 questions des journalistes et 10 des internautes et aura passé son interview avec une attitude plutôt sereine et détendue. Il a toutefois multiplié les petites piques à l’adresse de ses camarades politiques.