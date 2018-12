Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, la presse est la cible de nombreuses critiques. Accusée d’être complaisante avec le mouvement à ses débuts, ou au contraire trop critique et trop sélective ces derniers jours, elle est aujourd’hui soupçonnée d’être responsable de la montée des violences au sein du mouvement et entre manifestants et forces de l’ordre. On en parle avec Julien Bellver.