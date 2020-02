En savoir plus sur Yann Barthes

Avec plus de 280 cas, l’Italie est devenu le plus gros foyer d’infection au Coronavirus derrière la Chine et la Corée du Sud. Dans le pays, les traces du virus sont visibles partout : à la télé, les émissions sont vidées de leur public et, dans les médias, les responsables politiques s’affrontent et la psychose grandit. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.