20H Médias du jeudi 25 janvier

Que nous réserve l’actualité médiatique ce mardi 23 janvier ? Julien Bellver s’est intéressé au conflit qui oppose ces derniers jours Vincent Bolloré aux journalistes. En effet, dans une tribune publiée ce mercredi, des journalistes et des ONG dénoncent les poursuites dont ils font l’objet dès qu’ils s’intéressent aux activités du groupe Bolloré. « Face aux poursuites bâillons de Bolloré : nous ne nous tairons pas ! », s’insurgent ainsi les signataires. Cette publication survient alors que se tient ce jeudi un procès qui oppose Socfin, une société propriétaire de plantations en Afrique, détenue à 38% par Bolloré, à Médiapart, L’Obs, Le Point et aux ONG Sherpa et ReAct. Lilia Hassaine, quant à elle, s’est intéressée à une vidéo de soldats russes qui fait le buzz mais qui ne plaît pas vraiment à leur hiérarchie… Etienne Carbonnier, lui, s'est intéressé à l'émission "Quatre mariages pour une lune de miel".