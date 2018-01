20H Médias : quand les journalistes s'attaquent à Vincent Bolloré

Décidément la guerre fait rage entre Vincent Bolloré et les journalistes. En effet, ce jeudi, débute le procès pour diffamation qui oppose Socfin, une holding luxembourgeoise détenue à 38% par le groupe Bolloré, et Médiapart, L’Obs, Le Point ainsi que deux ONG (Sherpa, ReAct). En cause, des investigations et des publications initiées par ces derniers sur les activités de la société en Afrique. A cette occasion, des journalistes et des ONG ont décidé de publier une tribune pour dénoncer les poursuites systématiques dont ils font l’objet dès qu’ils s’intéressent d’un peu trop près aux activités du groupe Bolloré. Julien Bellver a donc enquêté sur le sujet et s'est demandé comment cela se passe pour les journalistes de Canal+