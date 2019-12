20h Médias : journée cruciale pour l’avenir de l’Algérie et celui du Royaume-Uni

L’Algérie et le Royaume-Uni jouaient leur avenir ce jeudi 12 décembre : les Algériens étaient appelés au vote pour élire leur nouveau président, tandis que les Britanniques étaient appelés à se prononcer sur la poursuite, ou non, de la politique pro-Brexit de leur Premier ministre. En Algérie, nombreux sont les citoyens à s’opposer à un vote qu’ils jugent illégitimes, tandis qu’au Royaume-Uni, la défaite de Boris Johnson rendrait quasiment inéluctable la tenue d’un nouveau referendum sur le Brexit. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.

En savoir plus sur Yann Barthes