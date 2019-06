20h Médias : Kheiron et Baptiste Lecaplain sont-ils derrière "CopyComic", le Youtubeur qui dénonce les plagieurs ?

Qui se cache derrière le désormais célèbre Youtubeur « CopyComic » ? Depuis des mois, le youtubeur créé la panique chez les humoristes peu scrupuleux qui craignent d’être épinglés pour plagiat. Ce week-end, une théorie a émergé sur les réseaux sociaux : et si derrière ce pseudonyme se cachaient en réalité les humoristes Kheiron et Baptiste Lecaplain ? Les deux hommes se sont expliqués sur Twitter ce lundi. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias.