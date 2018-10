20h Médias : Kim et Kanye séparés ? Le fake tweet du magazine ELLE pour faire voter les Américains

Cette semaine, le magazine américain ELLE a provoqué la colère des internautes après la diffusion d’un tweet trompeur laissant entendre que Kim Kardashian et son mari Kanye West s’étaient séparés. En réalité, lorsque les internautes cliquaient sur ce lien, ils étaient redirigés vers… un site d’inscription sur les listes électorales. A moins d’un mois des élections de mi-mandat aux États-Unis (midterms), l’injonction du magazine ELLE a provoqué une vague de colère et d’indignation. Les internautes ont notamment reproché au magazine de prendre ses lecteurs – et a fortiori ses lectrices – pour des citoyens dénués de conscience civique qu’il faut rameuter avec des titres racoleurs et mensongers.