En 2015, Zineb el Rhazoui échappe à la tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo. Trois ans plus tard, la journaliste, déjà la plus protégée de France, reçoit de nouveaux des messages de haine et des appels au meurtre depuis son passage dans l’émission de Pascal Praud, sur CNEWS. On en parle avec Julien Bellver.