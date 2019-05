20h Médias : l’Angleterre sous le choc après le suicide d’un candidat de télé-réalité

En Angleterre, le show le plus trash est aussi l’un des plus appréciés : chaque semaine, le Jeremy Kyle Show réunit 1 million de téléspectateurs. Le concept ? Mettre les candidats face à leur travers, leur responsabilités ou leurs mensonges… version trash, et sans aucune psychologie. La semaine dernière, un homme soupçonné d’infidélité par sa femme, humilié au cours de l’émission, a mis fin à ses jours. Depuis, même la presse nationale la plus sérieuse se penche sur le phénomène et de nombreux anciens candidats sont sortis du silence pour dénoncer les conditions de tournage. On en parle avec Julien Bellver.